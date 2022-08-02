جماعة ضغط بألمانيا تعلن احتمال استمرار عمل المفاعلات النووية المتبقية خلال الشتاء

من المحتمل أن يستمر عمل آخر ثلاثة مفاعلات نووية في ألمانيا خلال الشتاء المقبل رغم أن من المفترض أن يتم إغلاق هذه المفاعلات بشكل نهائي بحلول نهاية العام.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرج عن جماعة الضغط "كيرنتشنيك دويتشلاند/التقنية النووية ألمانيا/" الصناعية.

وأوضحت جماعة الضغط أن من الممكن أن تستمر المفاعلات الثلاثة في توليد الطاقة خلال الخريف فيما يطلق عليه "وضع التمدد" الذي يسمح لها للعمل بطاقة إنتاجية مخفضة.

وأضافت المجموعة أن العمل بهذه الطريقة لن يجعل المفاعلات في حاجة إلى إمدادات وقود جديدة وسيجعلها توفر بديلا للغاز الطبيعي الذي يشهد شحا متزايدا.

من جانبه، قال نيكولاس فيندلر أحد المتحدثين باسم المجموعة:" لم يفت الآوان للإبقاء على عمل المفاعلات النووية خلال الشتاء أو لفترة أطول".

وربما يدفع هذا الخيار الساسة الألمان إلى تمديد عمر هذه الوحدات في ظل احتمال تفاقم أزمة الطاقة مع ارتفاع الطلب خلال الشتاء.

وكانت وزيرة البيئة الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر شتيفي ليمكه ألمحت إلى أنها عازمة على النظر في إطالة أمد تشغيل عمر مفاعل نووي تابع لشركة "إي أون" في ولاية بافاريا إلى العام المقبل لتعزيز الإمدادات المطلوبة بشكل كبير.