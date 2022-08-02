محافظ كفر الشيخ يخفض تنسيق القبول في التعليم الفني الصناعي والزراعي

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول في مدارس التعليم الفني "صناعي- زراعي"، بناء على المذكرة التي أعدها محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، والتي أكد فيها أنه تم التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولي وبناء على الأعداد والإحصاء النهائي وجد المتقدمين للمدارس لا يكفي للتخصصات الموجودة.



ومن جانبه، قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنه بعد موافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فقد أصبحت نتيجة القبول بمدرسة الشهيد خالد السواحلي الفنية المتقدمة ليصبح مجموع القبول 190 درجة، فيما أصبح مجموع القبول بمدرسة كفرالشيخ الصناعية بنات، 225 درجة، كما تقرر أن يكون التنسيق المقترح لمدرسة كفر الشيخ الزخرفية العسكرية بنين 190 درجة، وأن تكون درجات مدرسة كفر الشيخ الصناعية العسكرية، 190 درجة، أما مدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين 190 درجة.



وأضاف عبد الله أن التنسيق المقترح لمدرسة مصنع السكر الصناعية العسكرية بنين 190 درجة، ومدرسة الحامول الصناعية العسكرية بنين 195 درجة، ومدرسة منية المرشد الصناعية العسكرية بني 180 درجة، ومدرسة قلين الثانوية الصناعية بنين 215 درجة، ومدرسة قلين الثانوية الصناعية بنات 245 درجة، ومدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية 175 درجة، ومدرسة العمار الثانوية الزراعية 200 درجة.