تسجيل 46 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسى للصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 46 إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 10 في قانسو وتسعة في قوانجشي وسيشوان على التوالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 327 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الاثنين.

وقالت اللجنة إن 191 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الاثنين من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 222 ألفا و 881 حالة.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.