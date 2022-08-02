لقيت طفلة مصرعها في ظروف غامضة، بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوصول الطفلة “ن، ر”، 12 سنة، تلميذة وتقيم دائرة المركز إلى المستشفى المركزي جثة هامدة وتبين وجود سحجات بالمعصم.

وأفادت التحريات باعتياد والدة الطفلة المدعوة ”ح، ش”، 40 سنة، ربة منزل، على ربطها في المنزل؛ لمنع خروجها حال قيامها بممارسة مهنتها في بيع الحصير.

وبمواجهة الوالدة أقرت بربط ابنتها لمنعها من خروجها، وعند عودتها فوجئت بوفاتها، وأيد ذلك خال المتوفاة المدعو “ع، ش”، 18 سنة، سائق توك توك ويقيم بذات الناحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.