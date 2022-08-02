التحقيق مع مشتبه به من ولاية بافاريا الألمانية في واقعة انتحار طبيبة نمساوية

صرح ممثلو ادعاء بولاية بافاريا الألمانية أنهم يحققون مع مشتبه به بتهمة تهديد طبيبة نمساوية، وذلك بعد انتحارها عقب استهدافها بواسطة أصحاب نظريات المؤامرة الخاصة بفيروس كورونا ونشطاء معارضين للقاحات المضادة للمرض.

وأكد متحدث باسم مكتب الادعاء العام في ميونيخ اليوم الثلاثاء أنه "يجري التحقيق مع شخص بشمال بافاريا".

وكانت الطبيبة ليزا ماريا كيليرماير /36 عاما/ معروفة بتأييدها العلني للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكثيرا ما كانت تظهر في وسائل الاعلام. وقبل وفاتها، ذكرت أنها تعرضت لتهديدات بالقتل وأعمال تحرش.

وعثر على كيليرماير مقتولة في عيادتها في منطقة ريفية بشمال النمسا.

ويشتبه أن الشخص الذي يجري التحقيق معه حاليا في ولاية بافاريا كان قد هدد كيليرماير بالتعذيب والقتل في رسائل إلكترونية، حسبما أفادت الشبكة الاخبارية "ميديا جروب بافاريا".