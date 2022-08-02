وزير السياحة اليوناني: السياحة لدينا بدأت تزدهر من جديد بعد عامي كورونا العجاف

قال وزير السياحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، اليوم الثلاثاء، إن السياحة بدأت تزدهر من جديد في البلاد بعد أن شهدت عامين عجاف بسبب تفشي جائحة كورونا، حيث تجاوزت أعداد السائحين الأرقام التي تم تسجيلها في عام 2019.

وفي حديثه إلى محطة "إي آر تي" العامة، قال كيكيلياس إن هناك ما يقرب من 3.5 مليون سائح وصلوا إلى مطارات اليونان خلال شهر يونيو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تسجيله في يونيو من عام 2021.

وجاء الرقم الشهري خلال هذا الشهر أعلى قليلا من الرقم الذي تم تسجيله في يونيو، أي قبل ثلاثة أعوام، مما يشير إلى رقم قياسي جديد محتمل لهذا الصيف، حيث يُعتبر عام 2019 هو أفضل عام حتى الآن بالنسبة لقطاع السياحة في اليونان، حيث زار البلاد خلال ذلك العام نحو 33 مليون سائح، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد السكان المقيمين.