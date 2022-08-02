أشار ديوجو جوتا، نجم نادي ليفربول، أنه تطور كثيرًا كلاعب في صفوف الريدز عن فترة تواجده مع نادي وولفرهامبتون.

جوتا انضم إلى ليفربول خلال صيف عام 2020 قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون مقابل 41 مليون جنيه استرليني.

وقال جوتا الذي جدد عقده اليوم مع ليفربول، لموقع الليفر الرسمي: "يجب أن أقول، من الواضح أنني لعبت دورًا مختلفًا في معظم الأوقات، لقد ساعدني ذلك على النمو كلاعب ، ومن الواضح أنه أصبح أكثر نضجًا الآن ، ومعرفة أكثر باللعبة. كل شيء أفضل ، يجب أن أقول. من الواضح أننا بحاجة إلى مواصلة التحسن لأنني أعتقد أنني لم أصل إلى فترة الذروة بعد، آمل أن أفعل ذلك خلال فترة إقامتي هنا".

وأضاف: "يجب أن أقول، من الواضح أن ليفربول أحد أفضل الأندية في العالم، كان العام الماضي جيدًا بالنسبة لي وللفريق، كما قلت ، إنه دليل على أننا نقوم بالأشياء بشكل صحيح ونأمل أن نواصل فعل ذلك".

وأوضح جوتا: "نعم ، أعتقد أن ليفربول في الوقت الحالي هو أحد الأفضل إن لم يكن الأفضل، لقد اقتربنا العام الماضي من الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا شيء يريده كل اللاعبين، نأمل أن نتمكن من منحها فرصة جيدة هذا العام مرة أخرى".

وأتم: "عندما تقاتل من أجل كل شيء ، كما فعلنا في العام الماضي ، فأنت تريد فقط أن تفعل ذلك مرة أخرى وأن تفعل ذلك بشكل أفضل ، لأنه ممكن، هذا الدافع بداخلي وأنا أعلم أنه في زملائي وجميع الموظفين، لدينا كل شيء للقتال من أجل تلك الألقاب هناك".