بيان إماراتي بشأن سد النهضة: نؤمن بإمكانية نجاح المفاوضات

قالت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، إن دولة الإمارات تؤمن بإمكانية اختتام المفاوضات حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بشكل ناجح، وتقر بالفرصة القيمة التي يتيحها ذلك، لدعم التكامل الإقليمي وتسريع وتيرته مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة وخارجها، وبروح إيجاد «حلول إفريقية للتحديات الإفريقية».



وأكدت الإمارات الدور المهم للاتحاد الإفريقي، وترحب بالتزام الدول الثلاث بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد، كما تشجعهم على مواصلة التفاوض بحسن نية، بحسب موقع الخليج الإماراتي.

وأضافت البعثة أنه "ومع مراعاة التقدم الذي تم إحرازه من خلال مبادرات مختلفة تم الاضطلاع بها لدعم العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، تؤمن دولة الإمارات بأن إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، يبقى مرجعاً أساسياً".



وأكدت البعثة دعم "الإمارات لهدف الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق، وحل اختلافاتهم لتعظيم المكاسب لهم ولشعوبهم".



وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، كشف يوم الجمعة عن تلقي مصر رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد بـ"استمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري"، وهو الإجراء "الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أديس أبابا".



وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد وجه خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة؛ لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، وهو ما يعد "مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب".



وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت جميع الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.



وأكد وزير الخارجية، في خطابه إلى مجلس الأمن، أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية "لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له".



ودعا وزير الخارجية، مجلس الأمن إلى "تحمل مسئولياته في هذا الشأن" بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.