تراجع ثقة المستهلكين في إسبانيا لأدنى مستوى منذ 4 أشهر

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أظهرت بيانات مسح مركز الأبحاث الاجتماعية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين خلال شهر يوليو الماضي، لتصل لأدنى مستوى منذ أربعة أشهر.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 55.5 في يوليو الماضي، مقارنة بـ65.8 في يونيو الماضي. وتعد هذه أدنى قراءة يسجلها المؤشر منذ مارس الماضي، عندما سجل 53.8.

وانخفض مؤشر الوضع الحالي من 59.5 في يونيو إلى 53.1 في يوليو.

كما تراجع مؤشر الوضع بالنسبة للمستقبل من 72.2 في مايو إلى 57.9 في يوليو الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي لتقييم المستهلكين لتحسن الاقتصاد في المستقبل القريب بواقع 15.4 نقطة إلى 44.2 في يوليو الماضي، كما انخفض مؤشر تقييم المستهلكين لتحسن وضعهم في المستقبل بواقع 9.4 نقطة ليصل إلى 74.3.

كما تفاقم سوء آراء المستهلكين بشأن مستقبل العمالة الشهر الماضي، لينخفض المؤشر الفرعي الذي يرصد آراءهم بواقع 18.1 نقطة ليصل إلى 55.1.

وقد أجري المسح في الفترة من 13 حتى 20 يوليو الماضي.