إحالة 133 من العاملين بالمنشآت الخدمية والصحية للتحقيق في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وقال المحافظ، في بيان صحفي اليوم، إن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، نفذت من خلال إدارة الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية أسفرت عن إحالة ١١٤ من العاملين بالمستشفى العام بالدلنجات والوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

وكذلك إحالة ١٩ من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق؛ لتركهم العمل بدون سند قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.