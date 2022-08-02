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فلسطين تعلن وقوفها التام إلى جانب الصين

وكالات رباب عبد الرحمن
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 9:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 9:06 م

أعلنت الرئاسة الفلسطينية وقوفها إلى جانب الصين ودعمها لسيادتها ووحدة أراضيها واحترامها الكامل لسياسة الصين الواحدة، مؤكدة ثبات موقف دولة فلسطين على هذا الصعيد.

ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى وقف أي أعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة، مؤكدة على حق بكين في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية والتنموية، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

كما أعربت القيادة الفلسطينية عن تقدير دولة فلسطين للموقف الصيني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة في المحافل الدولية كافة، مثمنة الدعم الصيني للشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية والتنموية.

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