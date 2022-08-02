وزير الدفاع الروسي: تدمير 6 راجمات صواريخ و33 مدفعا في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، تدمير جيش بلاده ست راجمات صواريخ "هيمارس" وأكثر من 200 صاروخ خاص بها و33 مدفع هاوتزر "M777" أمريكية الصنع.

وقال شويجو، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، إن عمليات التسليم غير الخاضعة للرقابة للأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تهدد بشكل خطير أمن المنطقة، مضيفا أن "القوات الأوكرانية خسرت خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما 396 صاروخيا مضادا للدبابات من طراز "جافلين" و"NLAW" و125 صاروخا محمولا مضادا للطائرات من طراز Stinger.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يواصل تحرير أراضي دونيتسك، حيث حرر مؤخرا 6 بلدات هناك وبسط سيطرته على محطة "أوجليجورسك" للطاقة الحرارية، وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا بقدرة تصميمية تبلغ 3600 ميجاوات.

وأوضح الوزير الروسي، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تغطي مواقع مدنية في الأراضي المحررة، ما أنقذ أرواح آلاف المدنيين، منوها بأن الجيش الروسي يشارك بنشاط في إعادة الحياة السلمية بالمناطق المحررة، حيث نفذ حوالي 1400 مهمة إنسانية وسلم أكثر من 50 ألف طن من المساعدات، بجانب العمل على إعادة إعمار البنية التحتية المدنية.

من جهته، أفاد مساعد وزير داخلية "لوجانسك" فيتالي كيسيليوف اليوم الثلاثاء، بأن كييف تنقل الوثائق بما فيها السرية من مؤسسات الدولة بمدينة دنيبروبيتروفسك إلى المدن المجاورة لبولندا ورومانيا.

وقال كيسيليوف، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "يتم في مدينة دنيبروبيتروفسك (دنيبر) إجلاء الوثائق من مؤسسات الدولة"، مضيفا أنه "وفقا لمصادرنا يتم نقلها على الفور إلى المدن الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الرومانية والبولندية، ويدور الحديث عن الوثائق والأرشيف والوثائق السرية وإلى آخره".

ولفت رئيس مكتب تمثيل لوجانسك في موسكو روديون ميروشنيك، إلى أن مطالب كييف بالإخلاء الإلزامي للسكان من الأراضي المحررة هي رغبة في نزع الشرعية عن الاستفتاء.

وقال ميروشنيك، في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك"، إن مطالب أوكرانيا بالإخلاء الإلزامي للسكان من الأراضي المحررة هي رغبة في نزع الشرعية عن الاستفتاء المقبل، ولا يمكن استبعاد فكرة أن يتم إعادة توطين السكان بالقوة".

يُذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق أن كييف قررت الإجلاء الإلزامي للسكان من أراضي دونيتسك الشعبية.

في المقابل، وصل وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف ليبدأ زيارة تهدف إلى مساعدة ودعم الدولة التي تشهد نزاعا عسكريا مع روسيا منذ فبراير الماضي.

وأوضحت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن وزير الخارجية البولندي، وهو الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بدأ زيارته إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من العرقلة الروسية، فإن بولندا مصممة على ضمان نشاط منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومساعدتها لأوكرانيا.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي أن كييف تجري "عمليات مشتركة" مع بولندا.

وقال سكيبيتسكي: "يوجد تعاون مع بولندا على مستوى عال للغاية، وتأتي 90% من المساعدات العسكرية من هناك، فنحن نتحدث عن تعاوننا الوثيق للغاية والعمليات المشتركة مع شركائنا".

ولم يقدم سكيبيتسكي أي تفاصيل حول نوع الدعم الذي يقدمه الشركاء الغربيون، مشيرا إلى أن المساعدة تنحصر في تقديم "كل المعلومات الدقيقة من جميع الأنواع في الوقت المناسب".

وتشير التقديرات إلى أن بولندا أعطت أوكرانيا حوالي 250 دبابة من T-72 حتى الآن لمساعدة جارتها في قتالها ضد التدخل الروسي.