تايوان: تشديد الإجراءات الأمنية بمطار تاويوان بسبب تهديد بوجود قنبلة قبل زيارة بيلوسي

عزز مطار تاويوان الدولي في تايوان، إجراءاته الأمنية اليوم الثلاثاء، بعد تلقيه تهديدا بوجود قنبلة، وسط أنباء عن زيارة وشيكة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية، عن مكتب شرطة الطيران القول إنه "كلف فريقا خاصا بتشديد أمن المطار وضمان سلامة الطيران، في أعقاب تهديد بوضع ثلاث عبوات ناسفة في المطار".

وتلقت شركة مطار تاويوان، التي تدير المطار، صباح اليوم خبر التهديد لكن حتى الآن لم يتم العثور على أي شيء مريب في المبنى، حسبما ذكرت الشرطة التايوانية.

وقال مكتب الشرطة، إن التقرير أحيل إلى النيابة لمزيد من التحقيق ويأتي وسط تقارير تفيد بأن بيلوسي من المقرر أن تصل في وقت متأخر من اليوم في زيارة قصيرة لتايوان تشمل اجتماعا مع الرئيسة تساي إنج وين في اليوم التالي.

ووفقًا لتقارير إخبارية، من المحتمل أن تصل بيلوسي ووفدًا من النواب الأمريكيين إلى تايوان ليلة الثلاثاء، في إطار جولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقد أعلنت بالفعل عن توقفها في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتابعت تقارير أن نانسي بيلوسي، ستتجه إلى تايوان على الرغم من التهديدات العسكرية الغاضبة من الصين من أي خطوة مماثلة، حيث هددت الصين بعمل عسكري إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان، وذلك لعدم اعتراف الصين بتايوان كدولة، ووصلت بيلوسي إلى سنغافورة، المحطة الأولى في جولتها الآسيوية، صباح أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي والتقت بالقادة هناك.