محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تواصل استقبال القمح وتوريد 500 ألف و579 طن من المحصول

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم، من الأقماح بالشون والصوامع الحكومية، بلغ 500579 طن و386 كيلو، لموسم حصاد 2022، مشيراً إلى أن المحافظة قد حققت المستهدف بنسبة 100%، في السادس من يونية الماضي، والذي كان يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، ومؤكداً أن الشون والصوامع الحكومية مازالت تستقبل الأقماح الموردة من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

وأشاد المحافظ، بجهود مديرية التموين، في الاستعداد المبكر لهذا الموسم، وتنظيم عملية التوريد ، مثنياً على جهود أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم وخروجه بالشكل المطلوب.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت حتى أمس الاثنين 152طن و290 كيلو جرام من القمح، لافتا إلى انه تم زراعة مساحة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، كما تمت المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وكان ذلك في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.