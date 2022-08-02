بايدن: مقتل زعيم القاعدة في غارة جوية أمريكية بأفغانستان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في غارة جوية أمريكية في أفغانستان يوم السبت الماضي.