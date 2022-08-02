 بايدن: مقتل زعيم القاعدة في غارة جوية أمريكية بأفغانستان - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 أغسطس 2022 2:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

بايدن: مقتل زعيم القاعدة في غارة جوية أمريكية بأفغانستان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 1:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 1:48 ص

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في غارة جوية أمريكية في أفغانستان يوم السبت الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك