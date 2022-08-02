الولايات المتحدة تنفذ عملية ضد هدف مهم للقاعدة

قال مسؤول أمريكي كبير يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية لشبكة القاعدة الإرهابية.

وقال المسؤول للصحفيين إن الولايات المتحدة نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع "عملية لمكافحة الإرهاب ضد هدف كبير للقاعدة في أفغانستان. كانت العملية ناجحة ولم تقع إصابات بين المدنيين".

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل في البداية، لكن وسائل إعلام أمريكية بما في ذلك (سي إن إن) و(بوليتيكو) و(نيويورك تايمز) ذكرت أن الهدف هو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، نقلا عن مصادر متعددة لم يكشف عنها.

ومن المقرر أن يعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على العملية في الساعة 0730 مساء بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت جرينتش).

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن طالبان إدانتها للعملية في بيان.