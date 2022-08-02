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تراجع الأرباح الفصلية لدومينوز بيتزا للأغذية والمشروبات

واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:22 م

أعلنت مجموعة "دومينوز بيتزا" العملاقة للأغذية والمشروبات، اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها قبل خصم الضرائب لفترة الـ26 أسبوعا المنتهية في يونيو، وسط تضخم في أسعار المواد الغذائية.

إلا أن الشركة أعادت التأكيد على توقعاتها للعام بأكمله.

وارتفعت الأرباح بعد الضرائب، التي تلتزم الشركة قانونا بالإفصاح عنها، إلى 42.1 مليون جنيه إسترليني، بما يعادل 9.5 بنس للسهم الأساسي، مقابل 41.3 مليون جنيه إسترليني أو 8.9 بنس للسهم الأساسي، على أساس سنوي.

وأعلنت الشركة برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني.

وخلال فترة الـ26 أسبوعا حتى 26 يونيو، أعلنت الشركة، ومقرها المملكة المتحدة، أرباحا أساسية قبل خصم الضرائب قدرها 50.9 مليون جنيه إسترليني، مقابل 60.8 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت إيرادات المجموعة 278.3 مليون جنيه إسترليني، مقابل 277.8 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.


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