وهبة يعدد فوائد مباراة السعودية الودية استعدادا لكأس العرب

حرص محمد وهبة المدير الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" على الإشادة بالفوائد المتعددة لمواجهة المنتخب السعودي وديًا.

وأقيمت المواجهة مساء أمس بمدينة جدة وانتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره السعودي بهدف نظيف، أحرزه عمر سيد معوض.

وقال وهبة إن تلك المباراة هي الأولى لهذا المنتخب منذ فترة طويلة، بعد توقف بسبب خوض منافسات بطولة الجمهورية لهذا العمر.

وأضاف: "واجهنا منتخبًا قويًا جدًا، لديه لاعبين أصحاب مهارات وجهاز فني رائع، وكانت تجربة مثمرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وواصل وهبة: "منحنا الفرصة لأغلب العناصر المتواجدة معنا في معسكر جدة، ولازلنا في فترة الإعداد، وهناك عمل كبير نقوم به استعدادًا للمشاركة في كأس العرب، التي تنطلق بالجزائر يوم 22 أغسطس الجاري".

وتابع: "نطمح في تجهيز منتخب الناشئين بصورة جيدة، قبل انطلاق بطولة كأس العرب التي ستشهد مواجهات في منتهى القوة".

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين التي تحتضنها الأراضي الجزائرية المنتخب المصري في مجموعة ضمت منتخبات السعودية، سوريا ولبنان.