الغابات: كيف يمكن الحفاظ عليها من الزوال باستخدام تكنولوجيا الفضاء؟

يقول نزيجييمبا: "نستخدم هذا النوع من التقنيات بغية تدريب مديري الموقع على استخدامها لجمع بيانات جيدة، وتحليل هذه البيانات، من أجل اتخاذ قرارات جيدة".

ولا يعد تتبع غابات العالم وحمايتها أمرا مهما للمجتمعات المحلية والاقتصادات الأكثر تضررا بشكل مباشر وحدها، إذ يسهم انحسار الغابات وزوالها في تغير المناخ، لذا فإن الحفاظ على الغابات يمكن أن يساعد في التصدي للأضرار المناخية.

ووفقا للأمم المتحدة، يفقد العالم حوالي 10 ملايين هكتار (25 مليون فدان) من غاباته كل عام.

ويعد زوال الغابات هذا مسؤولا عن 20 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وفقا لصندوق الحياة البرية العالمي، الذي يضيف أنه "من خلال الحد من فقدان الغابات، يمكننا تقليل انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ".

وفي إطار محاولة لاستعادة الغابات والموائل الطبيعية الأخرى في جميع أنحاء العالم، أطلقت الأمم المتحدة العام الماضي عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئي. وقد أدى ذلك إلى تعهد البلدان والشركات والمنظمات الأخرى باتخاذ إجراءات لمنع ووقف وعكس تدهور النظم البيئية في جميع أنحاء العالم.

تقول يلينا فينيغول، مسؤولة الغابات في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو): "مجرد القول بأننا سنستعيد الغابات ليس كافيا..فهناك حاجة للتخطيط المسؤول لكيفية عمل آلية استعادة النظام البيئي، تليها الإجراءات العملية المتخذة على أرض الواقع والتي يتم تمكينها من خلال الاستثمارات في استعادة النظم البيئية، وأنظمة المراقبة المطبقة لتتبع استعادة تلك النظم".

أدى هذا التركيز المتزايد على الغابات إلى ظهور أدوات رقمية جديدة لجمع البيانات وفرزها واستخدامها بشكل أفضل.

أحد هذه المواقع هو موقع منظمة الأغذية والزراعة الخاص بإطار رصد النظام الإيكولوجي فيرم (Ferm). تم إطلاق الموقع العام الماضي، ويستخدم صور الأقمار الصناعية لتسليط الضوء على التغيرات في الغابات حول العالم. الخرائط والبيانات يمكن الوصول إليها من قبل أي من مستخدمي الإنترنت، سواء أكانوا علماء أو مسؤولين حكوميين أو رجال أعمال أو أشخاص عاديين.

مصدر البيانات الرئيسي لـ Ferm هو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ونظام التحقيق في ديناميكيات النظام البيئي العالمي. يُعرف اختصارا باسم جاداي Gedi، ويُنطق هذا الاختصار مثل كلمة جاداي التي تعود لأحد الشخصيات من سلسلة أفلام حرب النجوم Star Wars. وكنوع من التيمن بهذه السلسلة السينمائية، فإن شعارها هو "عسى أن تكون الغابة معك" على غرار الجملة الشهيرة التي تستخدم في كافة أجزاء تلك السلسلة "عسى أن تكون القدرة معك".