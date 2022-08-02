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كوريا الشمالية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 4:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 4:41 ص

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إنه "لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالحمى".

ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات بشأن تسجيل أي وفيات إضافية، إذ استقرت حصيلة الوفيات عند 74.

واستقر العدد الإجمالي لحالات الحمى المسجلة منذ أواخر أبريل عند 77ر4 مليون حالة حتى يوم الاثنين.

وأصبحت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 مايو.

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