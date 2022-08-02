 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك - بوابة الشروق
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 11:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 11:04 ص

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الأوقاف الإسلامية في القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.


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