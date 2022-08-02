 دراسة تشير إلى خفض الجرعة الرابعة من فايزر لخطر الإصابة بأوميكرون - بوابة الشروق
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دراسة تشير إلى خفض الجرعة الرابعة من فايزر لخطر الإصابة بأوميكرون

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 11:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 11:07 م
ذكرت دراسة أن العاملين بالمستشفيات الذين يحصلون على جرعة رابعة من لقاح شركة فايزر الذي يعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي الناقل أقل عرضة بكثير للإصابة بكورونا مقارنة بنظرائهم الذين حصلوا على ثلاث جرعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

وتعد نتائج الدراسة التي تم نشرها اليوم الثلاثاء في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية المفتوحة أحدث ما يؤكد فوائد الجرعة المعززة الثانية ضد عدوى سلالة أوميكرون.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن الجرعة الإضافية تعد أداة للحيلولة دون نقص الطواقم الطبية ووقاية الأنظمة الصحية في أوقات الإجهاد.

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