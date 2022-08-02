877 طالبا وطالبة بجامعة سوهاج يؤدون امتحانات برامج التعليم المدمج

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة القاهرة، التي تستمر في الفترة من 31 يوليو الماضي حتى 16 أغسطس الجاري، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

وأشار الدكتور عبدالناصر ياسين، إلى الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية، من حيث مستوى ورقة الامتحان ومدى ملاءمته لوقت الإجابة، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة سبل الراحة والاستقرار التي تضمن سير الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل، أن الامتحانات يؤديها 877 طالبا وطالبة، وتعقد داخل لجان مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، مشيراً إلى أن الامتحانات تجري بنظام البابل شيت لمدة ساعة واحدة، وذلك على 4 فترات تبدأ من 10 صباحاً وتنتهي 4 عصراً.