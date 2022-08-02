بات فريق الزمالك على بُعد 6 محطات فقط من الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري الممتاز، حال اجتازها بنجاح دون تعثرات تؤثر على حظوظه في نيل البطولة المحلية الأهم.

وبعد فوزه بثلاثية دون رد على الوصيف بيراميدز اقترب الزمالك خطوة أخرى من لقب الدوري، حيث وسع الفارق إلى 7 نقاط مع أقرب ملاحقيه.

ويتأهب الأبيض لـ 6 محطات أخيرة في سبيله نحو اللقب، ليكمل سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرا.

وخلال المباريات المتبقية يتقابل الزمالك مع كل من الجونة ثم مصر المقاصة وبعد ذلك فاركو ثم الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وأخيرا إيسترن كومباني.

وفي الدور الأول فقد الزمالك نقطتين فقط من هذه المواجهات الستة بالتعادل مع فاركو، حيث فاز على الجونة بهدفين لهدف، ثم على مصر المقاصة بهدف نظيف، بعد ذلك تعادل سلبيا مع فاركو، قبل أن يهزم الاتحاد 2-0 والمصري 2-1، وأخيرا الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بنفس النتيجة.