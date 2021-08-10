حصيلة قتلى حريق مدينة ماكيني الأمريكية ترتفع إلى أربعة

أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الثلاثاء أن حصيلة القتلى جراء حريق انتشر بصورة سريعة فى مدينة ماكيني بولاية كاليفورنيا وصلت الآن إلى أربعة أشخاص بعدما عثرت السلطات على جثتين إضافيتين.

وذكرت السلطات أنه تم العثور على الجثتين في منزلين على الطريق السريع رقم 96 في مقاطعة سيسكيو.

وكان قد تم العثور على شخصين آخرين فارقا الحياة في سيارة محترقة داخل منطقة الحريق في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وكافح حوالي 1300 رجل إطفاء الحريق في ظل عواصف رعدية محتملة اليوم الثلاثاء قد تمثل مخاطر جديدة.

واستمر اشتعال حريق ماكيني ، الذي التهم 58 ألفا و165 فدانا ، حتى صباح اليوم الثلاثاء ولم تتم السيطرة عليه على الإطلاق، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي قرب الطريق السريع رقم 96 وطريق ماكيني كريد.

واستغلت طواقم الإطفاء ظروف الطقس الأفضل ملاءمة أمس الاثنين، بما في ذلك هطول بعض المطر، وعملوا على تأسيس خطوط احتواء لمنع انتشار الحريق في مدينة يريكا القريبة، وما زال سبب اندلاع الحريق قيد التحقيق.