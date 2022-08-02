موقع تتبع رحلات الطيران: طائرة نانسي بيلوسي دخلت المجال الجوي لتايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال موقع فلاتييتا رادار المتخصص في تتبع رحلات الطيران، إن طائرة رئيسة النواب الأمريكية نانسي بيلوسي، دخلت المجال الجوي لتايوان.

ونقلت قناة "العربية" عن الموقع قوله إن طائرة بيلوسي ستهبط في تايوان الساعة 22:43 بالتوقيت المحلي.

ومسبقا، كشفت تقارير عن تحليق 13 طائرة حربية مقاتلة أمريكية من قاعدة في أوكيناوا جنوبي اليابان لمرافقة طائرة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية أثناء هبوطها في تايوان.

أقلعت خمس طائرات من طراز "KC-135"، وثماني طائرات مقاتلة من طراز "F-15" من قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا جنوبي اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة "nhk" اليابانية.

ويخيم التوتر على وقع الزيارة المرتقب أن تجريها رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في ظل تحذيرات صينية للولايات المتحدة بدفع الثمن.