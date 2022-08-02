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سجل نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم عجزا بلغ 31.9 مليون يورو (32.7 مليون دولار) بعد الضرائب، خلال الموسم الماضي، رغم تتويجه بلقب بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلن أوليفر فرانكنباخ المدير المالي لنادي آينتراخت فرانكفورت عن تلك الأرقام اليوم الثلاثاء خلال تقديم التقرير المالي للنادي عن موسم 2021 / 2022 .

وقال فرانكنباخ :"الأمر يتعلق بأزمة كورونا، لأن 13 من المباريات الـ 17 في البوندسليجا على ملعبنا وأربع من ست مباريات على ملعبنا في الدوري الأوروبي، أقيمت بحضور جماهيري محدود."

وكان آينتراخت فرانكفورت قد أعلن عن خسائر كبيرة بلغت 36.1 مليون يورو في الموسم السابق 2020 / 2021، الذي تأثر أيضا بأزمة جائحة كورونا.

لكن حجم الأعمال ازداد بفارق نحو 90 مليون يورو في الموسم الماضي ليصل إلى 284.8 مليون يورو، وهي ثاني أعلى قيمة لحجم الأعمال في تاريخ النادي بعد موسم 2019 / 2020 الذي سجل خلاله 278.1 مليون يورو.

وتزايدت ديون النادي من 46.3 مليون يورو إلى 62.9 مليون يورو، بينما انخفض الرصيد بنسبة 4.1% إلى 5.9 مليون يورو.

وقال فرانكنباخ :"بالطبع تزايدت الديون خلال فترة الجائحة. سنحاول تقليص هذه الديون وتحقيق التوازن بين الرصيد والديون."

وأضاف أنه يتوقع تحقيق أرباح قليلة في الموسم المقبل، لأن الفريق سيشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، البطولة المربحة.