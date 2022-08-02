بوتين يشيد بأداء قوات الإنزال الجوي الروسية في أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء قوات الإنزال الجوي الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين - في برقية تهنئة بمناسبة يوم قوات الإنزال الجوي، أوردتها قناة "روسيا اليوم" - "إن الجيل الحالي من الجنود والضباط يواصلون بكرامة التقاليد القتالية الوطنية، وأثناء أداء المهام الصعبة يظهرون دائما المهنية والشجاعة".

وأضاف الرئيس الروسي أن "الأعمال الباهرة والحاسمة لأبطال قوات الإنزال الجوي تجلت إلى أبعد حد خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

من جهته، وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أيضا برقية تهنئة إلى قوات الإنزال الجوي، التي تحتفل بعيدها في الـ2 من أغسطس من كل عام.