قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة لم تكتمل حتى الآن وليس لدينا أي مؤشرات.. مضيفا "أن إعلان النتيجة في الوقت المحدد لها وهو الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وليس لدينا نسب نجاح حتى الآن".

وأوضح طارق شوقي ـ خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاثنين مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" الفضائية - أن امتحانات مرحلة الثانوية العامة أدها 708 آلاف طالب وطالبة بـ 10 ملايين "بابل شيت" يتم تدقيقهم.. وتابع قائلا "إننا نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة.. ونحتاج إلى وقت؛ لأن عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة، أعلنت الوزارة أن النتيجة ستكون في الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، كما تم الإعلان أيضا عن جدول الدور الثاني، وموعد العام الدراسي الجديد.

وأكد أن ما ينشر في بعض المواقع الإلكترونية عن نتيجة الثانوية العامة لا مرجعية له ويثير قلق الطلاب وأولياء الأمور وهدفه فقط البحث عن "الترند".. وقال "لا داعي للتوتر وإثارة البلبلة، أنا لا أعرف أي شئ عن نتيجة الثانوية العامة أو نسب النجاح حتى الآن".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العام الماضي شهد أيضا نفس الشائعات والكلام الخاطئ الذي تردد حول امتحانات الثانوية العامة.. موضحا أن الثانوية العامة خلال العام الحالي كانت هادئة ومرت بسلام شديد ولم يشعر بها سوى الطلاب.