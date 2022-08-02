13 مقاتلة أمريكية ترافق طائرة نانسي بيلوسي أثناء هبوطها في تايوان

حلقت 13 طائرة حربية مقاتلة أمريكية من قاعدة في أوكيناوا جنوبي اليابان لمرافقة طائرة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية أثناء هبوطها في تايوان.

أقلعت خمس طائرات من طراز "KC-135"، وثماني طائرات مقاتلة من طراز "F-15" من قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا جنوبي اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة "nhk" اليابانية.

كما أشارت الوكالة إلى إقلاع طائرة استطلاع مسيرة من طراز "EP-3" تابعة للبحرية الأمريكية متجهة إلى بحر الصين الشرقي.

ويخيم التوتر على وقع الزيارة المرتقب أن تجريها رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في ظل تحذيرات صينية للولايات المتحدة بدفع الثمن.

وقالت تقارير إعلامية، إن رسالة تهديد وصلت في محاولة لعرقلة هذه الزيارة التي تصفها بكين بأنها استفزازية.

وذكرت الرسالة: "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".

وأخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (14.00 - 17.30 بتوقيت القاهرة) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.