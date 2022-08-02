منتخب الإمارات يلتقي نظيره الأرجنتيني بأبو ظبي في نوفمبر استعدادا لكأس آسيا

أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد المشاركة في ثلاث بطولات هي كأس الخليج وكأس غرب آسيا وكأس آسيا.

وأشار أروابارينا أن الفريق سيبدأ استعداداته لهذه الارتباطات بمعسكر خارجي في النمسا من 18 إلى 28 سبتمبر المقبل، تتخلله مباراتان وديتان لم يتم الاستقرار عليهما حتى الآن.

كما ينتظم الفريق بعدها في معسكر ثان بأبوظبي خلال نوفمبر المقبل، تتخلله أيضا وديتان أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان في 16 و20 من الشهر نفسه، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم.

وأوضح أروابارينا، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اتحاد الكرة الإماراتي في دبي، أنه سيبدأ بعد غد الخميس جولة في أوروبا لمتابعة معسكرات الأندية الإماراتية المقامة هناك استعدادا للموسم المقبل.

وأشار إلى أن البداية ستكون من هولندا لمتابعة معسكر كل من ناديي الوصل والجزيرة، ثم النمسا لمتابعة الوحدة والشارقة على أن يسافر إلى ألمانيا في منتصف الشهر لمتابعة فريق العين، موضحا أنه سيلتقي مع الأجهزة الفنية للأندية للوقوف على آخر الاستعدادات.

وأكد أروابارينا أنه سيواصل العمل بنفس طريقته لتقديم الأفضل للمنتخب والوصول لأعلى درجات الجاهزية، من خلال حضور مباريات الدوري واختيار اللاعبين بما يتناسب مع أهمية المرحلة المقبلة، حيث سيكون التركيز على اللاعبين الشباب بجانب أصحاب الخبرة.

وأوضح أنه جاء إلى الإمارات لتحقيق الإنجازات مع المنتخب الأول وليس من أجل المشاركة في البطولات، وأنه سيسعى للمنافسة بقوة على البطولات الثلاث التي تقام في الفترة المقبلة، وأن هدفه هو تحقيق البطولات بالفعل وليس بالقول فقط وهو التزام يجب أن يعود على اللاعبين والأندية أيضا برفع مستوى مسابقة الدوري ما ينعكس على أداء المنتخب.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظيره الأسترالي في الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم 2022، والتي خسرها الفريق الإماراتي، حيث أكد أروابارينا أنه سعيد للغاية بما قدمه اللاعبون من أداء جيد رغم الخسارة وعدم بلوغ المونديال، مشيرا إلى أنه يقدر حالة الحزن التي كانوا عليها وهي دليل واضح على تحملهم للمسؤولية وشعورهم بها .

ونوه إلى أن هدفه هو الارتقاء بمستوى الفريق ووضعه في المكانة التي يستحقها بين المنتخبات الكبرى، من خلال الإعداد الجيد على كافة الجوانب خاصة البدني.

وعن رأيه بشأن تخصيص 5ر8 بطاقة للمنتخبات الآسيوية في مسيرة التأهل لكأس العالم 2026 بدلا من 5ر4 بطاقة، قال أروابارينا : " أمر جيد للغاية لكافة المنتخبات الآسيوية، وسنعمل على التأهل لهذه النسخة ".

ودعا أروابارينا جميع أندية الدوري بضرورة العمل على تطوير المستوى حتى ينعكس ذلك على المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، مؤكدا أن وصولها لأبعد نقطة ممكنة سيكون له المردود الإيجابي على المنتخب أيضا.

وفيما يتعلق بزيادة عدد اللاعبين الأجانب بمسابقة الدوري، أكد أروابارينا أن القرار يدعو اللاعبين الإماراتيين لبذل مزيد من الجهد والعمل والتدريب بشكل مستمر لتقديم المستوى الأفضل، وقال : " من جانبنا كجهاز فني، سيكون التواصل دائما مع اللاعبين والأجهزة الفنية لتطوير أداء اللاعبين ودعمهم".