تخطف أرفف ذلك الأرشيف في مكتبة تونس الوطنية، الأنظار بكثرت غناها بالمواد الصحفية التي تعود بعضها لمنتصف القرن التاسع عشر بينما يزيدها ثرءا قدر ما تحمله من تنوع بين المطبوعات العربية وأخرى إيطالية وإسبانية وحتي عبرية، ليكون التراث الصحفي شاهدا على كثير من التغيرات شهدها المجتمع التونسي وما ضمه من ثقافات متعددة وكان ذلك ما دفع المكتبة الوطنية لرقمنة الأرشيف الصحفي التونسي للاحتفاظ به والتعريف به للأجيال القادمة.

وذكرت فرانس برس، أن الأرشيف الخاص بالمكتبة يضم 16 ألف صحيفة ودورية مختلفة علي هيئة مئات الآلاف من الأعداد الورقية المطبوعة.

وتستعرض خبيرة حفظ التراث بالمكتبة حسناء جباسي، بعض النسخ التي يحين دور رقمنتها ومنها نسخة من عصر التواجد العثماني منتصف القرن التاسع عشر بينما تنتقي حسناء نسخة أخرى منذ عهد الاستعمار الفرنسي لصحيفة إيطالية مثلت صوت الجالية التي بلغ عددها بتونس قبيل الاستقلال 130 ألف وبالانتقال لرف آخر انتقت حسناء صحيفة بالعبرية كانت تعبر عن مجتمع اليهود التونسيون الذين بلغ عددهم سابقا 100 ألف.

وتقول حسناء إن ذلك الأرشيف يعكس ثراءا امتاز به التاريخ التونسي الذي تنوعت ثقافاته.

وتقول رجاء بن سلامة، مديرة المكتبة إن الفريق المؤلف من 20 موظفا وعاملا يخوضون سباقا مع الزمن لرقمنة تلك الصحف والتي باتت تعرض على العامة منذ مايو الماضي.

وتضيف حسناء إن آلاف من الصحف التي توقفت عن النشر تكاد تصبح طي النسيان إذ لا توجد نسخ الكثير من أعدادها سوى في أرشيف المكتبة ما تطلب سرعة رقمنته للحفاظ عليه.

ويقول عبد الستار أمامة المختص بالتاريخ التونسي، إن الأرشيف الصحفي من الشواهد النادرة التي تسجل وتؤرخ للتنوع الذي زخرت به تونس فترة من التاريخ إذ أنتج مجتمع الـ 3 ملايين نسمة قبيل الاستقلال إرثا صحفيا مميزا.