تصريحات الرئيس الجزائري حول اللغة الفرنسية تثير جدلا

أثارت تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال لقاء تلفزيوني أمس ردود أفعال واسعة في البلاد، إذ وصف اللغة الفرنسية بأنها "غنيمة حرب". كما تطرق الرئيس الجزائري إلى اللغة الإنجليزية ومشروع تعميمها في المناهج الدراسية، مما فتح نقاشا بين جزائريين حول اللغة الفرنسية ومكانتها في بلادهم.

وفي اللقاء التلفزيوني الذي بُث كاملا يوم أمس الأحد، قال الرئيس الجزائري إن تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية سيطبق بداية من هذا العام، "لكي تدخل الجزائر في العالمية"، وأضاف تبون: "الفرنسية مجرد غنيمة حرب، أما اللغة الدولية فهي الإنجليزية".

وجاءت تصريحات تبون في مرحلة تشهد فيها الجزائر انقساما واضحا في الأوساط السياسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مستقبل اللغة الفرنسية في البلاد.