تسجيل 74 وفاة و9350 إصابة جديدة بكورونا في إيران

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 74 حالة وفاة و9350 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى سبعة ملايين و410 آلاف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد وصل إلى 142134 حالة وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين وصل لـ7 ملايين و85 ألف حالة، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتشهد إيران ارتفاعا في أعداد وفيات وإصابات كورونا بعدما شهدت انحسارا لافتا خلال الفترة الماضية.