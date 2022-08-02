بيونسيه تعيد تسجيل إحدى أغاني ألبومها الجديد بسبب تعبير مسيء للمعاقين

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اعتذار مغنية البوب الأمريكية الشهيرة ليزو بسبب استخدام التعبير ذاته في أغنية لها بعنوان "غرلز". ولم تمضِ أيام حتى اعتذرت ليزو، وأعادت إصدار الأغنية بعد أن قامت بحذف التعبير المسيء.

وفي بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت ليزو: "دعوني أقول شيئا بوضوح: أنا لم أرِد أبدا الترويج للغة مُهينة .. وكامرأة سوداء سمينة أعيش في أمريكا، سمعتُ العديد من الكلمات الجارحة، وعليه فإني أتفهّم القسوة التي يمكن أن تتضمنها الكلمات (سواء كانت عن عمد أو عن غير عمد كما في حالتي)".

وما أنْ سمع جمهور بيونسيه أغنيتها، بمجرد صدورها يوم الجمعة، حتى شعروا وكأنها "صفعة على الوجه" - بحسب ما قالت لبي بي سي الحقوقية المدافعة عن المعاقين حَنّة ديفايني، التي أضافت: "أنا متعَبة ومحبَطة لأننا نخوض في الأمر ذاته ولم يكد يمضي أسبوعان على اعتذار ليزو".

وطالبت مؤسسة سكوب الخيرية المعنية بشؤون المعاقين، بيونسيه بإعادة تسجيل الأغنية بعد حذف العبارة المسيئة. وقال المدير الإعلامي للمؤسسة وارين كيروان: "الكلمات مهمة لأنها تعزّز التوجهات السلبية التي يعاني بسببها المعاقون كل يوم".

وأضاف كيروان: "لطالما اعتُبرتْ بيونسيه نصيرًا للشمول والمساواة، ونحن لذلك نحثها على حذف تلك العبارة المسيئة".

في حين انبرى آخرون من جماهير بيونسيه للدفاع عنها، قائلين إن التعبير المشار إليه يمكن أن يدل على معنى مغاير في الولايات المتحدة - حيث يُستخدم غالبا بمعنى "يفقد الصواب" أو "يُجنّ" (على أن هذه الكلمات نفسها يمكن أن تحوي إساءة لأشخاص من ذوي الاضطرابات النفسية).