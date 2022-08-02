ضبط شبكة متورطة في تزوير شهادات لغة لطلبة تونسيين في إيطاليا



أعلنت السلطات الأمنية في تونس اليوم الثلاثاء عن ضبط متورطين في تزوير شهادات في اللغة يحتاجها الطلبة التونسيين للدراسة في الجامعات خارج البلاد.



وكانت تقارير في الصحافة الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن قضاة في روما بدأوا بالفعل بالتحقيق في تلك الشهادات التي يحملها أكثر من 80 طالب تونسي ومصدرها.



وتحمل الشهادات أختاما تشير إلى تلقي الطلبة التونسيين تكوينا ناجحا في اللغة الايطالية حتى مستوى 2.



وقالت إدارة الأمن الوطني في تونس إن هذه الشهادات مسلمة من قبل المراكز الثقافية الأجنبية المرخصة لها من الدولة الأجنبية (إيطاليا).



وأفادت بأن قوات الأمن داهمت بعد عمليات تحري معمقة، مكتبين محل شبهة وألقت القبض على ثلاثة أشخاص، مضيفة أن أحد المكتبين اعترف بتزوير 17 شهادة سلمت لـ17 طالب بينما ولا تزال التحقيقات مستمرة.



ويواجه الطلبة الموقوفين عن الدراسة في الجامعة الايطالية مصيرا مجهولا.



وقال السياسي والناشط التونسي المقيم في إيطاليا مجدي الكربعاي إن "الشروط التعجيزية لطلبات التأشيرة تجعل الطلبة التونسيين فريسة سهلة لهؤلاء المحتالين. عندما تلغى التأشيرة فلن نسمع بموتى في البحر أو طلبة يتم التحايل عليهم".