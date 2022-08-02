بوتين ورئيس وزراء رومانيا يبحثان هاتفيا اتفاقيات ناجورني كاراباخ

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات بشأن إقليم ناجورني كاراباخ.

وذكر المكتب الصحفي بالكرملين، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي بعض الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية بشأن ناجورني كاراباخ، والتي توصل إليها قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح الكرملين أن بوتين وباشينيان اتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات والأصعدة.

وفي سياق آخر، يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة عمل إلى ميانمار غدا، يبحث خلالها مع عدد من المسئولين في البلاد سبل تعزيز التعاون بين موسكو وناي بي داو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في إفادة صحفية - إن لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية، وونا ماون لوين، وقيادة البلاد، حيث من المقرر أن ترتكز المحادثات على مناقشة مستقبل العلاقات الروسية الميانمارية بشكل موسع، بما في ذلك الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والتفاعل في مجال الدفاع والأمن".

وبعد زيارة ميانمار، من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسي إلى كمبوديا، حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية روسيا - الآسيان، وقمة شرق آسيا، ومنتدى الأمن الإقليمي.