الرئيس اللبناني يطالب بالتنسيق بين الدول العربية في المجال الثقافي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أهمية التنسيق بين الدول العربية في المجال الثقافي العربي.

وقال عون خلال استقباله اليوم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، الدكتور محمد ولد أعمر، إن "التنسيق بين الدول العربية في المجال الثقافي العربي مهم، لاسيما وأن العمل الثقافي يدفع الثمن غالياً نتيجة الأزمات العديدة التي يمر بها العالم ودول المنطقة العربية من حروب ونزاعات ومآس وتهجير وأزمات اجتماعية وغيرها من التداعيات السلبية على مسيرة النهوض ومسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وشدّد الرئيس "على ضرورة توافر الإمكانات لتعزيز دور الثقافة والتربية في المجتمعات نتيجة الأزمات الاقتصادية الحادة وما تسببه من انعكاسات على الأجيال الشابة".

بدوره، ذكر الدكتور أعمر، أن المنظمة كانت سباقة إلى دعم لبنان خلال الأزمة التي مر بها من خلال تنظيم لقاءات تناولت مجالات عدة، وضعت خلالها خبرة المنظمة في مجال التربية والعلوم بتصرف القيمين على هذا الملف في لبنان.

وأوضح أن التحضيرات جارية للاحتفال في عام 2024 بمدينة طرابلس كعاصمة للثقافة العربية، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية.

وبحسب بيان عن الرئاسة اللبنانية، اطلع الرئيس عون على نشاطات المنظمة عموماً وفي لبنان خصوصاً.