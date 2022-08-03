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السفير حسام زكي يؤكد التزام الجامعة العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة

ماجي درويش
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 11:38 م

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن موقف جامعة الدول العربية يقوم على دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتطلع إلى انفراجة سريعة للأزمة الخاصة بتايوان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء اليوم الثلاثاء، من لياو ليتشيانج سفير الصين في القاهرة والمفوض لدي الجامعة العربية، حيث أبلغه تحيا وانج يي ووزير الخارجية الصيني للأمين العام لجامعة الدول العربية، ووضعه في صورة الموقف الصيني الرسمي من التطورات الأخيرة الخاصة بتايوان.

وأشار السفير الصيني إلى أهمية احترام مبدأ الصين الواحدة، وعدم القيام بأفعال تناقض قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا تصب في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

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