 تونس تعرب عن تضامنها مع ليبيا في حادث انفجار شاحنة وقود - بوابة الشروق
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تونس تعرب عن تضامنها مع ليبيا في حادث انفجار شاحنة وقود

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 10:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 10:39 ص

أعربت تونس عن تضامنها التام مع ليبيا، على إثر انفجار شاحنة وقود بالجنوب أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها، أنه بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، تتابع تونس عن كثب تداعيات هذا الحادث الأليم، وهي على اتصال مع الأشقاء في ليبيا لمعاضدة جهودهم في إنقاذ المصابين ووضع المستشفيات والأطقم الطبية التونسية المختصة على ذمة الأشقاء.

كان 7 ليبيين لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون بحروق متفاوتة، أمس الاثنين، جراء انفجار شاحنة وقود بنزين بمنطقة الزاوية في بلدية "بنت بية" بوادي الحياة غرب محافظة سبها جنوب غرب ليبيا، عقب تعرضها لحادث سير.


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