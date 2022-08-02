مستويات تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا تصل إلى نحو 70% من سعتها



على الرغم من تدفق واردات الغاز الروسي بنسبة ضئيلة للغاية من حجمها المعتاد، تتزايد مستويات تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا بشكل مستمر استعداد لشهور الشتاء .



وقال كلاوس مولر، الذي يرأس وكالة الشبكة الاتحادية وهى الهيئة المنظمة لشؤون الطاقة اليوم الثلاثاء إن مخازن الغاز ممتلئة بنسبة 69%، وتزداد كمية الغاز بها بنسبة 4ر0% يوميا.



وقد أمرت الحكومة بزيادة نسبة التخزين إلى ما لا يقل عن 75% من سعة التخزين الإجمالية بحلول أول أيلول/سبتمبر، وبنسبة لا تقل عن 85% بحلول أول تشرين الأول/أكتوبر، وبنسبة لا تقل عن 95% بحلول أول تشرين الثاني/نوفمبر.



وأشار مولر إلى أن ثلاثة أرباع وحدات تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بالفعل بأكثر من 80%، وبعضها ممتلئة بأكثر من 85%.