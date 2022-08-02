 مستويات تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا تصل إلى نحو 70% من سعتها - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 أغسطس 2022 9:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

مستويات تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا تصل إلى نحو 70% من سعتها

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 9:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 9:29 م

على الرغم من تدفق واردات الغاز الروسي بنسبة ضئيلة للغاية من حجمها المعتاد، تتزايد مستويات تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا بشكل مستمر استعداد لشهور الشتاء .

وقال كلاوس مولر، الذي يرأس وكالة الشبكة الاتحادية وهى الهيئة المنظمة لشؤون الطاقة اليوم الثلاثاء إن مخازن الغاز ممتلئة بنسبة 69%، وتزداد كمية الغاز بها بنسبة 4ر0% يوميا.

وقد أمرت الحكومة بزيادة نسبة التخزين إلى ما لا يقل عن 75% من سعة التخزين الإجمالية بحلول أول أيلول/سبتمبر، وبنسبة لا تقل عن 85% بحلول أول تشرين الأول/أكتوبر، وبنسبة لا تقل عن 95% بحلول أول تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشار مولر إلى أن ثلاثة أرباع وحدات تخزين الغاز في ألمانيا ممتلئة بالفعل بأكثر من 80%، وبعضها ممتلئة بأكثر من 85%.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك