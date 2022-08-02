واشنطن تفرض عقوبات على صديقة بوتين

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فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على الروسية ألينا كابيفا، والتي أفادت تقارير بأنها على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين.