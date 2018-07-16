قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، وحتى يوم الاثنين 12 سبتمبر القادم في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة غرب المدينة السابق طرحها بالمرحلة السادسة بمدينة دمياط الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأوضح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة- بحسب بيان وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء- أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة (A) "1 : 42" يوم الأحد 14 أغسطس الجاري، والقطع "43 : 85" يوم الاثنين 15 من الشهر ذاته، وتخصيص يوم الثلاثاء 16 أغسطس للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (C) "1 : 43" يوم الثلاثاء 23 أغسطس الجاري ، والقطع "44 : 86" يوم الأربعاء 24 أغسطس، والقطع "87 : 130" يوم الخميس 25 من الشهر ذاته، وتخصيص يوم الأحد 28 أغسطس للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

ولفت إلى تسليم القطع بالمنطقة (F) "1 : 51" يوم الاثنين 5 سبتمبر القادم، والقطع "52 : 102" يوم الثلاثاء 6 من الشهر ذاته، وتخصيص يوم الأربعاء 7 سبتمبر القادم للذين تخلفوا عن الاستلام.