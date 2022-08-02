بولندا تسجل 649 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت بولندا، 649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و69 ألفا و665، وتستقر الوفيات عند 116 ألفا و570 حالة.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 54 مليونا و980 ألفا و799 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.