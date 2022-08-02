موانئ قطر تستقبل أكثر من 117 ألف حاوية في يوليو الماضي

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانيء قطر)، اليوم الثلاثاء، عن استقبال 117 الفا و317 حاوية نمطية و65 ألفا و172 طنا من البضائع العامة خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة نمو بلغت واحد بالمئة تقريبا على أساس سنوي، قياساً بذات الفترة من العام الماضي.

وقالت "موانئ قطر"، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أوردته وكالة الأنباء القطرية اليوم، إن عدد السفن التي استقبلتها الشهر الماضي بلغ 241 سفينة.

وأشارت إلى أن السيارات والمعدات سجلت 7179 وحدة بنسبة نمو 30% مقارنة بشهر يوليو 2021، كما بلغ عدد المواشي نحو 14627 رأسا، فيما سجلت مواد البناء والإنشاءات 28634 طنا.

وتتولى "موانئ قطر" مسؤولية إدارة موانئ ومحطات النقل البحري في دولة قطر، إلى جانب إدارتها للأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، كما توفر خدمات الإرشاد البحري والقطر وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع. وتشارك أيضا في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا للمعايير العالمية.