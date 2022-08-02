نجم «السماك الأعزل» يجاور القمر مرتين في سماء قطر خلال أغسطس الجاري

أعلنت دار التقويم القطري، أن سماء دولة قطر، ودول المنطقة العربية، ستشهد ظاهرة وصول نجم "السماك الأعزل" إلى أقرب نقطة من القمر مرتين خلال أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن رؤية النجم خلال الفترة الحالية في السماء مساء/ باتجاه الأفق الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الثلاثاء عن بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، قوله إن "نجم السماك الأعزل سيقع بجوار القمر للمرة الأولى خلال شهر أغسطس الجاري مساء غد الأربعاء، مشيرا إلى أن البعد الزاوي بينهما سيكون 4.6 درجة قوسية تقريبا.

ولفت إلى أنه يمكن لسكان دولة قطر الاستمتاع برصد ورؤية نجم "السماك الأعزل" والقمر معا بالعين المجردة أعلى الأفق الغربي لسماء دولة قطر من بعد غروب شمس الغد وحتى قبل موعد غروب السماك الأعزل، موضحا أن وقت غروب شمس الأربعاء سيكون عند الساعة 6.18 مساء بتوقيت الدوحة المحلي، بينما سيكون موعد غروب السماك الأعزل عند الساعة 9.52 مساء.

وأفاد مرزوق بأنه في مساء يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر الجاري، سيقع نجم السماك الأعزل بجوار القمر للمرة الثانية، ويمكن لسكان دولة قطر الاستمتاع برصد ورؤية نجم السماك الأعزل والقمر معا بالعين المجردة أعلى الأفق الغربي.

ووفق الوكالة، يعد نجم السماك الأعزل ألمع نجوم كوكبة السنبلة (العذراء)، وهو نجم ثنائي من القدر الأول، وهو أحد النجوم التي تقع على دائرة البروج، وهو يبعد عن الأرض مسافة قدرها 250 سنة ضوئية تقريبا.