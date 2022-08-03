ضبط مخزن خردة للإتجار في مهمات كهربائية خاصة بالوحدات المحلية بالمنيا

تمكنت مباحث الكهرباء من ضبط مخزن خردة يضم مهمات كهربائية خاصة بالوحدات المحلية للانارة العامة وشركات الكهرباء غير مصرح بتداولها بالأسواق.



ووردت معلومات أولية للأجهزة الأمنية، بقيام صاحب ورشة بالإتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالوحدات المحلية للإنارة العامة، وشركات الكهرباء وغير مصرح بتداولها بالأسواق مما يضر بالاقتصاد القومي، ويعتبر إهدارا للمال العام.



وبإخطار اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء، وجه على الفور بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد عوض، مفتش مباحث المنطقة، والمقدم علاء عبد الصمد سعيد رئيس مباحث كهرباء المنيا.



وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمت مداهمة الورشة، وتم ضبط المتهم المقيم بمركز المنيا صاحب مخزن خردة، وبحوزته 25 غلاف كشاف خالية من اللمبات والترانسات ملك الوحدة المحلية 27 زراع كشاف ألمونيوم، ملك للوحدات المحلية، وتخص الإنارة العامة، وغير مصرح بتداولها للأسواق، وضبط أسلاك موصلات ألمونيوم غير معزول مقاطع مختلفة وهي ملك شركات توزيع الكهرباء وغير مصرح بتداولها للأسواق.



وتم ضبط المتهم وعمل المحضر رقم 25393 جنح مركز شرطه المنيا 2022، وعرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع عرضه في الموعد القانوني للنظر في قرار تجديد الحبس.