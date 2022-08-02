مقتل رجل باكستاني على يد عصابات من المهاجرين في اليونان

قالت الشرطة اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن عصابات من المهاجرين شنت هجمات على مهاجرين في شمال اليونان خلال الايام الماضية.

وتعرض رجل باكستاني، 23 عاما، للضرب حتى الموت، كما فقدت سيدة لبنانية حامل طفلها في الهجمات. وقالت الشرطة إن الضحايا كانوا في طريقهم إلى وسط أوروبا، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المهاجمين المشتبه بهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الأفريقية، فإن عصابات من المهاجرين من سوريا وباكستان وأفغانستان تقوم بتهديد وسرقة مهاجرين آخرين على طول خط القطار إلى مقدونيا الشمالية.

ويأمل الكثير من المهاجرين في الوصول لوسط أوروبا عبر طرق من خلال مقدونيا الشمالية، على الرغم من أن عبور الحدود إلى اليونان المجاورة ليس سهلا.