بريطانيا: تراجع أسعار البنزين والديزل

انضمت شركة "تيسكو" لمتاجر البيع بالتجزئة إلى منافستيها "اسدا" و"سينسبري" في خفض أسعار البنزين، في إشارة جديدة على أن الارتفاع الشديد في تكاليف الوقود الذي استمر لعدة أسابيع قد بدأ في التراجع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "تيسكو" أكبر شركة لمتاجر السوبر ماركت في بريطانيا إنه اعتبارا من اليوم الاثنين، سيتراجع سعر البنزين الخالي من الرصاص بــ 5ر6 بنس، كما سيتم خفض سعر الديزل بـ5ر4 بنس، وفقا لبيان بالبريد الإلكتروني.

كانت شركة "اسدا" قد خفضت سعر البزين الأسبوع الماضي بمقدار 9 بنس لكل لتر من البنزين الخالي من الرصاص، و7 بنس من الديزل. كما قررت شركة "سينسبري" خفض سعر البنزين أيضا.

وقد ارتفعت أسعار البنزين في مختلف أنحاء العالم هذا العام بسبب نقص مصافي النفط التي تنتج الوقود. وتسبب هذا في حدوث أزمة تتمثل في ارتفاع تكلفة المعيشة للكثير من الناس والتي امتدت أيضا إلى تكاليف الغذاء والطاقة. ولكن مع تراجع أسعار الجملة، هناك إشارات على أن أسعار الوقود في بريطانيا ستبدأ في التراجع أيضا.