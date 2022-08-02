 أمير الكويت يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 أغسطس 2022 3:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟

النتـائـج تصويت

أمير الكويت يصدر مرسوما بحل مجلس الأمة

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي

نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 2:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 2:12 م

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة الكويتي.

وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك